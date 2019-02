EU-Grenzschützer dürfen auch in Montenegro tätig werden

Brüssel (APA) - Beamte der Europäischen Grenz- und Küstenwache dürfen in Zukunft auch in Montenegro tätig werden. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten am Dienstag EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos und der montenegrinische Innenminister Mevludin Nuhodzic in Brüssel.

Sobald das Abkommen in Kraft tritt, dürfen EU-Grenzschützer Montenegro im Grenzmanagement unterstützen und selbstständig Operationen in dem Balkan-Staats durchführen. Ähnliche Abkommen hat die EU bisher mit Serbien, Mazedonien, Albanien und Bosnien-Herzegowina geschlossen.