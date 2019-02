Freedom House: Serbien unter teilweise freie Staaten gesunken

Belgrad (APA) - Die US-Organisation Freedom House hat Serbien in ihrem Bericht für das Jahr 2018 nach gut zehn Jahren erneut aus der Gruppe der freien Staaten in die Gruppe der teilweise freien Staaten eingeordnet, meldeten Belgrader Medien am heutigen Dienstag.

Die Position Serbiens habe sich im Bereich der politischen Rechte und der bürgerlichen Freiheiten um sechs Punkte verschlechtert und gehöre mit 67 Punkten (von 100) zu den Staaten, die größte Verschlechterungen binnen Jahresfrist verbucht hätten, berichtete der TV-Sender „N1“.

Im Bericht von Fredom House wird laut dem Sender auf die sich in Serbien verschlechternden Wahlprozesse, kontinuierliche Hetze gegen kritische Medien und Journalisten, aber auch eine faktische Ansammlung von Befugnissen bei Präsident Aleksandar Vucic, die im Widerspruch mit seinen verfassungsmäßigen Befugnissen stehen würden, hingewiesen.

Zu den teilweise freien Staaten gehören in der Region auch noch Bosnien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Kosovo sowie der EU-Staat Ungarn.