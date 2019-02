Van der Bellen in Israel - Treffen mit Netanyahu doch noch Dienstag

Jerusalem/Ramallah (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Rahmen seines Staatsbesuchs am Dienstag doch noch Israels Premier Benjamin Netanyahu treffen. Ursprünglich war ein Arbeitsgespräch der beiden Politiker für Montag angesetzt und dann auf Dienstagvormittag verschoben worden. Montagabend kontaktierte Netanyahu Van der Bellen persönlich, um ihm telefonisch mitzuteilen, dass er sich unwohl fühle.

In Israel war darüber spekuliert worden, dass Netanyahus Absage aller Termine am Dienstag mit den laufenden Vorwahlen in seiner Likud-Partei und innerparteilichen aufgebrochenen Rivalitäten zu tun haben könnte. Während Van der Bellens Abstecher zu Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas kam nach Mittag dann die Info aus Jerusalem, dass Netanyahu den österreichischen Bundespräsidenten nun doch am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) treffen könne. Die Niederlegung eine Kranzes durch Van der Bellen am Grab des früheren PLO-Chefs Yasser Arafat wurde deshalb im Eiltempo durchgezogen.