US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen erwartet

New York (APA/dpa-AFX) - Der neue Schwung an Europas Börsen dürfte am Dienstag auch die Wall Street weiter antreiben. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial ein Drittelprozent höher auf 25.334 Punkte. Der US-Leitindex dürfte sich damit weiter von der jüngst zurückeroberten 200-Tage-Linie nach oben absetzen.

Für verhaltene Stimmung im Tech-Bereich sorgen aber Seagate und die Google-Mutter Alphabet, deren Papiere vorbörslich unter Druck standen. Der Festplattenhersteller überzeugte zwar mit den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals, enttäuschte aber mit seinem Ausblick. Und der Internetkonzern verdiente zwar zum Jahresende dank sprudelnder Werbeeinnahmen im Weihnachtsgeschäft weiter prächtig. Doch dem hohen Gewinn und einem satten Umsatzplus stehen auch kräftig gestiegene Kosten gegenüber.

Um fast zehn Prozent aufwärts ging es unterdessen für Estee Lauder. Das Kosmetikunternehmen steckt sich dank guter Geschäfte in Asien nun höhere Ziele.

Zudem richten sich die Blicke bereits auf die Rede zur Lage der Nation von Donald Trump. Sie ist ein gigantisches Medienereignis und gibt dem Präsidenten eine Gelegenheit, vor einem Millionenpublikum für seine Politik zu werben. Trump hatte 2018 nach einer Schätzung des Informationsunternehmens Nielsen rund 45,6 Millionen Zuschauer.

Spekulationen zufolge könnte Trump einen nationalen Notstand verhängen, um ohne Zustimmung des Kongresses an Gelder für den Mauerbau zu kommen. Außerdem wird gemutmaßt, ob Trump bei der Rede eine Einigung mit den radikalislamischen Taliban über die Zukunft Afghanistans und damit verbunden einen Abzug der internationalen Truppen verkünden könnte. Im Anschluss folgt eine Gegenrede der Demokraten.

