Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Bundespräsident Van der Bellen besucht Israel

Jerusalem - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist derzeit zu Besuch in Israel. Er besuchte dort zum Beispiel eine Holocaust-Gedenkstätte. Van der Bellen sagte dort, dass auch Österreich für den Holocaust verantwortlich war. Er kritisierte, dass Österreich das erst sehr spät eingestanden hat. Van der Bellen wollte sich am Dienstag auch mit dem israelischen Regierungs-Chef Netanyahu treffen.

Erklärung: Holocaust

Der Begriff Holocaust bezeichnet die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Man nennt sie auch Nazis. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich extrem viele Menschen. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet.

Mindestens 10 Menschen bei Brand in Paris gestorben

Paris - In der Stadt Paris in Frankreich ist in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Mindestens 10 Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Rund 30 Personen erlitten Verletzungen. 200 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer in dem Haus mit 8 Stockwerken. Die Polizei verhaftete eine Frau, die in dem Haus lebt. Sie soll den Brand absichtlich gelegt haben. Die Frau soll psychische Probleme haben. Nachbarn sagten, dass es vor dem Brand einen Streit gab.

In U-Bahn-Stationen in Wien werden Klos bald etwas kosten

Wien - In einigen U-Bahn-Stationen in Wien werden die Klos noch heuer etwas kosten. Ab dem Frühjahr werden in 6 Haltestellen die Klos modernisiert. Sie sollen noch heuer benützbar sein. Für die Benützung der Klos muss man 50 Cent bezahlen. Dafür sollen die Klos aber sauber und bequem sein. Außerdem werden sie von Personal betreut. Die ersten neuen Klos werden in den Stationen Westbahnhof, Karlsplatz, Volkstheater, Schwedenplatz, Stephansplatz und Praterstern gebaut.

Mikaela Shiffrin gewann den Super-G bei der Schi-WM

Aare - Mikaela Shiffrin hat das erste Rennen bei der Schi-Weltmeisterschaft in Schweden gewonnen. Die US-Amerikanerin gewann den Super-G der Damen im Ort Aare vor der Italienerin Sofia Goggia. Auf Platz 3 landete die Schweizerin Corinne Suter. Die Österreicherinnen schnitten bei dem Rennen schlecht ab. Keine Rennläuferin aus Österreich kam unter die besten 10. Beste Österreicherin wurde Nicole Schmidhofer. Sie kam auf den 11. Platz.

Erklärung: Super-G

Super-G ist eine Abkürzung für den englischen Begriff „Super Giant Slalom“. Auf Deutsch heißt das: Super-Riesen-Slalom. Der Super-G ist nach der Abfahrt das zweitschnellste Rennen im Schi-Sport. Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt und man muss mehr Kurven fahren.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++