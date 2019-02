Schneechaos in Südtirol: Konsumentenschutzverband will Entschädigung

Bozen (APA) - Alle Autofahrer, die wegen des Ausnahmezustands auf der Brennerautobahn (A22) am letzten Wochenende Schäden erlitten haben, können auf der Webseite des italienischen Konsumentenschutzverbands Codacons Antrag auf Entschädigung einreichen. Dies berichtete er in einer Presseaussendung am Dienstag.

Codacons strebt Verhandlungen mit dem Südtiroler Betreiber der Brennerautobahn (A22) an, um über Schadenersatzzahlungen für alle vom Chaos betroffenen Autofahrer zu beraten und somit einer Lawine von Forderungen vor Gericht zuvorzukommen.

„Wir fordern die Autobahngesellschaft auf, eine automatische Schadenersatzzahlung für alle Autofahrer bereitzustellen, für die es auf der Autobahn kein Weiterkommen mehr gab. Sie wurden nicht informiert. Die Autobahneinfahrten wurden nicht gesperrt. Wäre das rechtzeitig geschehen, hätte das Chaos vermieden werden können“, schrieb der Präsident von Codacons, Carlo Rienzi.