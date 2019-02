Fintel plant in Serbien Windpark mit 572 MW Leistung

Belgrad (APA) - Die serbische Tochter der italienischen Fintel Energia Group SpA will in der nordserbischen Provinz Vojvodina einen Windpark („Maestrale Ring“) mit einer Leistung von 572 Megawatt errichten - das entspricht gut einem Drittel der in Niederösterreich installierten Windkraft-Leistung.

„Maestrale Ring“ werde der größte Onshore-Windpark Europas sein, kündigte der Chef der serbischen Tochtergesellschaft Fintel Energija, Tiziano Giovanneti, laut einem Bericht des serbischen Energieportals https://www.energetskiportal.rs an. Die von Fintel in Serbien installierte Windkraftleistung soll sich durch das Projekt auf 944 MW erhöhen.

Fintel Energija betreibt in Serbien bisher drei Windparks, sieben weitere sind in Planung - in Summe beträgt der Projektwert 516 Mio. Euro. Das Investitionsvolumen des Megaprojekts „Maestrale Ring“ wollte das Unternehmen nicht beziffern.