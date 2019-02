Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner, ein Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Dienstag drei Kursgewinnern ein -verlierer und vier unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 6.022 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren K Industries mit plus 0,74 Prozent auf 54,40 Euro (146 Aktien), Oberbank-Vorzüge mit plus 0,57 Prozent auf 87,50 Euro (1.170 Aktien) und Oberbank-Stämme mit plus 0,22 Prozent auf 91,60 Euro (6.022 Aktien).

Die einzigen Verlierer waren Cleen Energy mit minus 3,64 Prozent auf 3,18 Euro (10 Aktien).

Im direct market plus stiegen die Aktien von VST Building Technologies um 2,50 Prozent auf 41,00 Euro (5 Aktien), während Startup300 unverändert bei 8,40 Euro (1.700 Aktien) notierten und DWH Deutsche Werte Holding ebenfalls unbewegt bei 4,88 Euro standen (12.765 Aktien).