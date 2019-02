US-Börsen im Frühhandel mit Gewinnen - Google-Mutter legt Zahlen vor

New York (APA) - Die Wall Street ist mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Bereits vor Handelsbeginn rückten Zahlenvorlagen in den Fokus, darunter jene der Google-Mutter Alphabet und von Seagate.

Gegen 16.05 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,48 Prozent auf 25.360,89 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 0,29 Prozent auf 2.732,79 Punkte. Der Nasdaq Composite Index gewann 0,57 Prozent auf 7.389,21 Einheiten.

Bei Betrachtung der Einzelwerte verdiente Alphabet zum Jahresende dank sprudelnder Werbeeinnahmen im Weihnachtsgeschäft klar dazu. Doch dem hohen Gewinn und einem satten Umsatzplus stehen auch kräftig gestiegene Kosten gegenüber. 2018 investierte der Online-Riese mehr als doppelt so viel Geld in seine Infrastruktur wie im Vorjahr. Anleger dürften den steigenden Kosten skeptisch gegenüberstehen, da das Papier trotz der steigenden Erlöse um 0,5 Prozent tiefer gehandelt wurde. Auch für die Aktien des Festplattenbauers Seagate gaben leicht nach. Sie verloren zuletzt 0,2 Prozent.

Deutlich aufwärts ging es für die Papiere von Estee Lauder. Der Luxuskonzern hatte die Erwartungen der Experten übertroffen und darüber hinaus seine Prognosen hochgeschraubt. Die Aktie sprang um 12,4 Prozent nach oben.

In der Pharmabranche rückten indes Gilead in den Fokus. Das Papier sackte um annähernd drei Prozent ab, weil die vorgelegten Jahreszahlen des Konzerns Anleger wohl nicht überzeugten. Der Umsatz war 2018 auf 22,1 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, nachdem im Vorjahr noch 26,1 Mrd. Dollar zu Buche standen.

Seitens Konjunkturdaten setzte der Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes keine Impulse. Er fiel im Jänner etwas leichter aus als Experten erwartet hatten. Mit 56,7 Punkten lag er jedoch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Am Abend dürften sich die Blicke auf die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump richten. Spekulationen zufolge könnte Trump einen nationalen Notstand verhängen, um ohne Zustimmung des Kongresses an Gelder für den Mauerbau zu kommen. Außerdem wird gemutmaßt, ob Trump bei der Rede eine Einigung mit den radikalislamischen Taliban über die Zukunft Afghanistans und damit verbunden einen Abzug der internationalen Truppen verkünden könnte.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA386 2019-02-05/16:16