Jugendamtsmitarbeiter wegen Betrugs in Trier zu Haftstrafe verurteilt

Trier (APA/AFP) - Weil er über Jahre hunderttausende Euro durch fingierte Auszahlungsanordnungen veruntreut hat, wurde ein Jugendamtsmitarbeiter in Deutschland zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Trier verurteilte den 59 Jahre alten Mann am Dienstag wegen Untreue in 238 Fällen.

Die verurteilten 238 Fälle beziehen sich auf den Zeitraum 2013 bis 2018. In diesen fünf Jahren veranlasste der Mann betrügerisch Auszahlungen über gut 700.000 Euro an sich, erklärte das Gericht. Seine Tatserie begann allerdings schon im Jahr 2005, der insgesamt entstandene Schaden liegt in Millionenhöhe. Die älteren Fälle sind strafrechtlich verjährt.