Van der Bellen in Israel- Netanyahu betont Freundschaft zu Österreich

Jerusalem/Wien (APA) - Israels Premierminister Benjamin Netanyahu betonte am Dienstag bei einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen die “große Freundschaft“ zwischen Israel und Österreich. Netanyahu begrüßte Österreichs Einsatz gegen den Antisemitismus und warnte zugleich vor dem Iran.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Van der Bellen hätten beide starke Positionen eingenommen, was die Geschichte und den Antisemitismus betrifft, so Netanyahu. Es sei eine “einfache Wahrheit“ auszusprechen, dass Antisemitismus und Antizionismus das gleiche sind. Und Österreich habe sich unter seiner EU-Ratspräsidentschaft für die inzwischen von zahlreichen Staaten unterstützte Erklärung gegen Antisemitismus stark gemacht. Dieser Einsatz sei zu begrüßen.

Netanyahu nutzte seinen Auftritt mit Van der Bellen auch für Kritik an radikalen islamischen Kräften in der Region. Der Iran und die Terrororganisation IS seien dabei die gefährlichsten Proponenten. Das beste, was man tun könne, sei es, diese Kräfte zu besiegen. Es müsse verhindert werden, dass der Iran an Atomwaffen komme, und Israel werde den Iran in Syrien bekämpfen, damit dieser dort nicht eine neue Kriegsfront gegen Israel aufbauen könne.

Einig war sich Netanyahu mit Van der Bellen beim Wunsch nach Frieden und Sicherheit. Van der Bellen bekräftige gegenüber Israels Premier Österreichs Mitverantwortung am Holocaust und plädierte für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästinensern.