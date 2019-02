Bericht: Ausbildung für afghanische Helikopterpiloten verzögert sich

Kabul (APA/dpa) - Die Ausbildung von Hubschrauberpiloten durch NATO-Berater in Afghanistan verzögert sich. Damit riskierten die USA, das Land mit neuesten Black-Hawk-Hubschraubern auszustatten, ohne dass der afghanischen Luftwaffe genügend Piloten und Mechaniker zur Verfügung stünden, heißt es in einem Bericht des Generalinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR).

Die Ausbildungseinheit für die Luftstreitkräfte liege mindestens 16 Piloten oder acht Flugcrews hinter ihren Zielen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht weiter. Zudem habe es bis Ende November noch keine Ausbildungskurse für Personal zur Wartung der Hubschrauber gegeben. Dabei würde es zwischen fünf und sieben Jahren dauern, bis Helikoptermechaniker voll ausgebildet seien.

Die USA schaffen zur Modernisierung der afghanischen Luftwaffe bis 2023 insgesamt 159 Black-Hawk-Hubschrauber an. Diese sollen die russischen MI-17 ablösen, deren Zahl dem Bericht zufolge zuletzt von 86 einsatzfähigen auf 35 gesunken war. Bisher wurden 16 Black-Hawks nach Afghanistan geliefert.

