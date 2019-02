Sieben Berliner Orchester spielen für Vielfalt und Toleranz

Berlin (APA/dpa) - Musiker und Musikerinnen von sieben Berliner Opern- und Symphonieorchestern wollen mit einem gemeinsamen Konzert ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen.

Zu dem Auftritt am 24. März wollen Mitglieder der Berliner Philharmoniker, der Staatskapelle Berlin, des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, des Konzerthausorchesters Berlin, des Orchesters der Deutschen Oper Berlin und des Orchesters der Komischen Oper Berlin gemeinsam im Konzerthaus auftreten.

Die Orchester plädierten auf diesem Weg für Respekt und Toleranz, für Vielfalt nicht nur in den eigenen Reihen, sondern in der bundesdeutschen Gesellschaft, teilte die Komische Oper im Namen aller Orchester am Dienstag mit. Unter dem Motto „Unisono für Vielfalt – Konzert für eine offene Gesellschaft“ leitet die Dirigentin Marie Jacquot Werke unter anderem von Johannes Brahms, Paul Dukas und Astor Piazzolla.