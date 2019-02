Steirerin verletzte Ehemann mit Küchenmesser schwer

Bruck/Mur (APA) - Eine 41-Jährige soll Dienstagfrüh im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ihren 34 Jahre alten Ehemann mit einem Küchenmesser am rechten Oberarm schwer verletzt haben, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Sie flüchtete nach der Tat, wurde aber kurz darauf festgenommen. Die Frau soll unter psychischen Problemen leiden. Die Befragung dauerte am Dienstag noch an. Der Mann wurde ins LKH Bruck/Mur gebracht.

Zu der Tat war es im gemeinsam Haushalt gegen 2.30 Uhr gekommen, das Motiv ist noch nicht klar. Die Tochter der Frau dürfte von dem Lärm erwacht sein und verständigt rund eine halbe Stunde nach der Tat die Polizei. Die 41-Jährige war in der Zwischenzeit geflüchtet, wurde aber im Zuge einer Fahndung in der Nähe festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Blutuntersuchung sowie eine gerichtspsychologische Untersuchung der 41-Jährigen an.