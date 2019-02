Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis schwächer

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,37 Dollar und damit um 0,35 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 62,47 Dollar gehandelt, er lag knappe 0,06 Prozent im Minus.

Wie schon am Vortag konnten die Ölpreise ihre Preisaufschläge aus dem Frühhandel am Nachmittag nicht halten und rutschten ins Minus. Die Analysten der Commerzbank halten die derzeitige Preisschwäche für „erstaunlich“. Dass zahlreiche europäische Staaten am Montag den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Interimspräsidenten des Landes anerkannt haben, deute darauf hin, dass sie sich den US-Ölsanktionen gegen Venezuela anschließen dürften.

Unterdessen habe es aus Russland widersprüchliche Meldungen zur Ölpoduktion gegeben, heißt es im aktuellen Tageskommentar der Commerzbank weiter. Der Energieminister des Landes hatte einen stärkeren Rückgang der Ölproduktion vermeldet als das Ministerium am Wochenende zuvor, was auf unterschiedliche Umrechnungsfaktoren von Tonnen in Barrel zurückzuführen sein könnte. Dies eröffne Russland einiges an Spielraum, die eigene Produktion höher oder niedriger einzuschätzen, erschwere aber die Beurteilung der vollzogenen Produktionskürzungen.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.315,37 Dollar und damit etwas über dem Schlusskurs von Montag von 1.311,67 Dollar. Größere Impulse für das Edelmetall blieben im heutigen Tagesverlauf aus. Entsprechend bewegte sich der Goldpreis in vergleichsweise engen Bahnen um den Vortagesschluss.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 62,47 62,51 -0,06 WTI 54,37 54,56 -0,35 OPEC-Daily 62,32 60,93 +2,28 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.315,37 1.311,67 +0,28 Silber 15,86 15,85 +0,06 Platin 821,75 820,47 +0,16 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 128,20 128,40 -0,16 Kakao 2.225,00 2.228,00 -0,13 Zucker 340,90 340,00 +0,26 Mais 176,50 176,75 -0,14 Sojabohnen 916,62 918,50 -0,20 Weizen 205,00 206,25 -0,61 ~