Italiens Vizepremier Di Maio traf Gelbwesten in Paris

Rom/Paris (APA) - Italiens Vizepremier und Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio hat am Dienstag den Sprecher der französischen Gelbwesten, Christophe Chalencon, getroffen. Das Gespräch erfolgte in Paris, erklärte Di Maios Pressestelle am Dienstag in Rom. „Es gibt mehrere gemeinsame Schwerpunkte in Sachen Bürgerrechte, direkte Demokratie und Umwelt“, hieß es.

Am Treffen beteiligte sich auch der Fünf Sterne-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista, sowie EU-Parlamentarier aus den Reihen von Italiens Regierungspartei. Ein nächstes Treffen sei in den nächsten Wochen in Rom geplant, kündigte Di Maio an.

Die Fünf-Sterne-Bewegung arbeitet an einem Bündnis mit Parteien in anderen EU-Staaten, um nach den Wahlen des Europäischen Parlaments im Mai, eine gemeinsame, neue Fraktion zu bilden. Kontakte seien mit der rechtspopulistischen polnischen Oppositionspartei Kukiz‘15, der populistischen, oppositionellen „Zivi zid“ (Lebende Mauer) aus Kroatien, sowie mit der finnischen Bewegung Liike Nyt im Gange, erklärte Di Mai kürzlich.

Geplant sei ein gemeinsames „Manifest für Europa“ aus zehn Punkten, das in den nächsten Wochen in Rom offiziell besiegelt werden soll. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die seit Juni in Italien als stärkste Parlamentspartei die Regierung anführt, gehört bisher gemeinsam mit der britischen Anti-Europa-Partei UKIP der Fraktion Europa der Freiheit und der Direkten Demokratie (EFDD) im Europaparlament an. Diese Fraktion hat aber wegen des EU-Austritts Großbritanniens und dem Wegfall von UKIP geringe Zukunftsaussichten. Ein deshalb geplanter Wechsel der Fünf Sterne zur liberalen ALDE-Fraktion scheiterte im Jänner 2017 am Widerstand in der Liberalen Fraktion, der aus Österreich die NEOS angehören.