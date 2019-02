Zwei Skifahrerinnen bei Zusammenstoß in Tirol schwer verletzt

Zell am Ziller (APA) - Zwei Skifahrerinnen, eine 18-jährige Niederländerin und eine 31-jährige Deutsche, sind am Dienstag bei einem Zusammenstoß im Skigebiet Zillertal-Arena in Tirol schwer verletzt worden. Die beiden kollidierten laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache an einer Kreuzung zwischen einer blauen und schwarzen Piste. Sie wurden mit einem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Niederländerin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Deutsche wurde stationär aufgenommen.