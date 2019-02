Wiener Rentenmarkt im Späthandel gut behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Tagesverlauf etwas fester tendiert. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursgewinne verbuchten, gab es am kürzeren Ende kaum Veränderungen. Auch der Euro-Bund-Future erholte sich etwas.

Frische Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten lieferten kaum sichtbare Impulse. Laut dem am Nachmittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) hat sich die Stimmung der US-Dienstleister im Jänner wieder eingetrübt. Der Indikator fiel um 1,3 Punkte auf 56,7 Zähler. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem schwächeren Rückgang auf 57,1 Punkte gerechnet.

Um 17:00 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,23 um 5 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,28). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,06. Das Tageshoch lag bisher bei 165,46, das Tagestief bei 164,93, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 53 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 523.029 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,23 (zuletzt: 1,25) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,39 (0,40)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,20 (-0,20) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,45 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 45 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (18) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (2) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,22 106,54 1,23 106,08 106,18 Bund 28/01 10 0,75 103,17 103,22 0,39 103,15 103,2 Bund 23/03 5 0,00 100,88 101,05 -0,20 100,98 100,98 Bund 20/01 2 3,90 106,25 106,42 -0,45 106,35 106,35 ~