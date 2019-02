Europas Leitbörsen schließen sehr fest - Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,57%

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen haben am Dienstag einheitlich fester geschlossen. Impulse setzten am heutigen Handelstag vorrangig frische Bilanzen, wohingegen Konjunkturdaten keinen merklichen Einfluss auf den Handel ausübten. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,57 Prozent auf 3.215,04 Zähler.

Trotz fallender Ölpreise konnte der britische Ölriese BP seinen Gewinn um annähernd zwei Drittel steigern. Neben den Anlegern, die den Aktienkurs der BP um 5,17 Prozent nach oben trieben, zeigten sich auch die Analysten über das Ergebnis gut gestimmt. Analyst Biraj Borkhataria von RBC bezeichnete die Aktie als „Top-Wahl“ und bevorzugtes Papier unter den großen Ölkonzernen.

Auch die Aktien der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo traten am heutigen Handelstag in den Vordergrund. Sie schlossen um 1,59 Prozent fester, nachdem das Geldhaus ebenfalls neue Zahlen veröffentlicht hatte. Die Mailänder Bank hat das Jahr 2018 mit einem Gewinnanstieg gegenüber 2017 von 3,81 Mrd. Euro auf 4,05 Mrd. Euro abgeschlossen, was einem Anstieg von sechs Prozent entspricht. Dabei handle es sich um das beste Ergebnis der Bank seit 2007, sagte Intesa-Chef Carlo Messina.

Unter den weiteren Konzernen, die am Dienstag ihre Bücher öffneten, befand sich auch die heimische ams AG. Die Aktien des Apple-Zulieferers verloren annähernd 6,89 Prozent, wobei das Papier heute zeitweise mehr als 16 Prozent verloren hatte. Enttäuscht hatten das schwache operative Ergebnis und die gestrichene Dividende für 2018. Zu schaffen macht dem Chiphersteller die schwache Nachfrage nach neuen Smartphones im Weihnachtsgeschäft: „Wir haben ein schwierigeres Jahr 2018 erlebt, als wir ursprünglich erwartet hatten, besonders gegen Ende des Jahres“, sagte ams-Chef Alexander Everke.

Auch der Infineon-Konzern öffnete am heutigen Tag seine Bücher. Im kommenden Quartal, das am Markt als wegweisend erachtet wird, geht der deutsche Chiphersteller von in etwa stagnierenden Umsätzen und einem Rückgang der operativen Marge aus. Das Kursminus seiner Aktien fiel jedoch geringer aus als bei seinem steirischen Branchenkollegen ams: minus 0,64 Prozent.

In Dänemark gewannen heute indes Pandora 17,63 Prozent. Der Schmuckhersteller hatte zuvor ebenfalls Jahreszahlen vorgelegt und dürfte mit ihnen gut angekommen sein am Markt.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.017,08 21,98 0,73 2.995,10 Frankfurt DAX 11.367,98 191,40 1,71 11.176,58 London FT-SE-100 7.177,37 143,24 2,04 7.034,13 Paris CAC-40 5.083,34 83,15 1,66 5.000,19 Zürich SPI 10.698,55 156,64 1,49 10.541,91 Mailand FTSEMIB 19.833,49 227,89 1,16 19.605,60 Madrid IBEX-35 9.092,00 116,80 1,30 8.975,20 Amsterdam AEX 532,49 6,81 1,30 525,68 Brüssel BEL-20 3.559,27 52,45 1,50 3.506,82 Stockholm SX Gesamt 1.542,49 15,30 1,00 1.527,19 Europa Euro-Stoxx-5 3.215,04 49,84 1,57 3.165,20

0

Euro-Stoxx 354,54 5,58 1,60 348,96 ~

