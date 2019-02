Ski-WM: Viele Speedfahrer warteten 3 - Noch immer fehlt Gepäck

Aare (APA) - Die Skiteams aus Litauen, Monaco und Kosovo haben am Dienstagabend immer noch auf fehlendes Gepäck gewartet. Sie alle wollen am Mittwoch im WM-Super-G in Aare Rennläufer stellen. „Wir hätten euch gerne im Rennen, hoffentlich kommt das Gepäck an“, sagte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner am Abend im Team Captains Meeting.