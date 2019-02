Papst zu Venezuela: Brief Maduros erhalten

Vatikanstadt (APA/dpa) - Papst Franziskus hat den Eingang eines Briefes von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro bestätigt. Er habe diesen aber noch nicht gelesen, sagte der Pontifex am Dienstag auf dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom. „Ich werde diesen Brief anschauen und dann sehen, was man machen kann.“

Ganz grundsätzlich sei der Vatikan bereit, in der Krise zu helfen und zu vermitteln. Es gebe aber in der Diplomatie viele „kleine Schritte“ wie zum Beispiel „Dialog“ oder „Nähe“. Von diesen kleinen Schritten sei der letzte die Mediation. Dafür brauche es immer die Bereitschaft beider Seiten, so der Papst.

Maduro hatte in einem Interview gesagt, dem Pontifex einen Brief geschrieben zu haben. „Ich bitte den Papst, sein Bestes zu geben, (und) um seinen Willen, uns auf dem Weg des Dialogs zu helfen.“

Im Machtkampf in Venezuela hatte sich Juan Guaidó vor knapp zwei Wochen selbst zum Übergangspräsidenten erklärt und Staatschef Maduro damit offen herausgefordert.