Kästle-Ski: Kein Personalabbau in Vorarlberg

Bregenz (APA) - Seitens Kästle wurde am Dienstagabend in einer Stellungnahme gegenüber der APA betont, dass es sich bei der Fabrik in Tschechien um eine zweite Produktionsstätte handle. Kleinserien etwa würden weiter in Hohenems produziert werden. Ein Mitarbeiterabbau sei nicht vorgesehen, „im Gegenteil, es wird daran gedacht, den Standort Hohenems auszubauen“, hieß es.