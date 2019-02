Zürcher Börse schließt mit deutlichen Gewinnen

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen und damit an den positiven Trend zu Wochenbeginn angeknüpft. Am Nachmittag nahmen die Dividendenpapiere im Schlepptau der freundlichen US-Börsen noch deutlich an Fahrt auf.

Der Swiss Market Index (SMI) zog bis Handelsende um 1,54 Prozent auf 9.150,56 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 1,71 Prozent auf 1.415,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,49 Prozent auf 10.698,55 Punkte. Alle drei Indizes haben damit am Dienstag neue Jahreshöchststände markiert. Von den 30 Top-Werten schlossen 28 im Plus und zwei im Minus.

US-Präsident Donald Trump hat unterdessen vor seiner mit Spannung erwarteten Ansprache zur Lage der Nation erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gefordert. Börsianer warteten nun darauf, welche Themen er neben seinem Kernanliegen ansprechen wird. Gemeint sind vor allem Aussagen zur Lage im Handelsstreit mit China.

Die Aktien der ams AG erlitten nach Zahlen mit minus 6,9 Prozent die mit Abstand größten Verluste. Im Tagesverlauf gab es zwischenzeitlich sogar deutlich zweistellige Abgaben. Die Anleger waren vor allem von den sehr vorsichtigen Prognosen für das laufende erste Quartal sowie der gestrichenen Dividende enttäuscht. Der Titel steht seit einiger Zeit wegen der Absatzschwäche beim wichtigen Kunden Apple nicht mehr in der Gunst der Anleger und büßte im Vorjahr beinahe drei Viertel an Wert ein.

Deutlich nach oben ging es hingegen mit den Bank-Aktien. Laut Händlern profitierten sie nach dem schwachen Wochenstart von einer Gegenbewegung. Das traf vor allem auf Julius Bär (plus 5,0 Prozent) zu, die am Montag nach den Jahreszahlen eingebüßt hatten. Die Titel der UBS zogen um 2,4 Prozent an und diejenigen der Credit Suisse um 2,3 Prozent.

Mit LafargeHolcim ging es um 3,0 Prozent nach oben. Der Zementkonzern prüft Medienberichten zufolge Optionen für die Sparte Mittlerer Osten und Afrika. Es könnte demnach zu einem Verkauf oder einem Börsengang der Einheit kommen. Der Zementkonzern bewerte das Geschäft mit bis zu 8 Milliarden Dollar, berichtete Bloomberg.

Sunrise büßten 2,5 Prozent ein. Händler verwiesen auf die anhaltenden Spekulationen um eine Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC, die den Telekomkonzern finanziell strapazieren könnte. Zudem hat Barclays die Empfehlung auf ‚Equalweight‘ von ‚Overweight‘ gesenkt.

