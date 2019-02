US-Börsen tendieren im Verlauf weiter positiv

New York (APA) - Die Leitindizes der New Yorker Aktienbörse haben am Dienstag im Verlauf Teile ihrer Auftaktgewinne abgegeben. Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 80,71 Zählern oder 0,32 Prozent bei 25.320,08 Punkten. Der S&P-500 Index lag mit 1,49 Punkten oder 0,05 Prozent knapp in der Gewinnzone bei 2.726,36 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 19,55 Zähler oder 0,27 Prozent auf 7.367,08 Einheiten.

Damit trotzten die US-Börsen weiter dem ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte. Im Fokus stand die von Anlegern negativ aufgenommene Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet. Heimische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Jänner erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,3 Punkte auf 56,7 Zähler, wie das Institut mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem schwächeren Rückgang auf 57,1 Punkte gerechnet. Allerdings wurde der Wert des Vormonats auch von 57,6 auf 58,0 Punkte korrigiert.

Mit Spannung erwartet wird außerdem die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation. Sie ist für heute Nacht anberaumt. Aus dem Weißen Haus hieß es, Trump strebe einen überparteilichen und optimistischen Ton in der Ansprache an. Dabei solle es neben der Grenzsicherung unter anderem um Initiativen zur Verbesserung der oftmals maroden Infrastruktur und um das Gesundheitssystem gehen. Auch der Handelskonflikt mit China werde angesprochen. Außenpolitisch wolle Trump etwa auf die Staatskrise in Venezuela und auf die Auslandseinsätze der US-Truppen eingehen.

Bei den Einzelwerten hat eine Explosion der Kosten bei der Google-Mutter Alphabet die starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2018 überschattet. Im Verlauf gaben die Alphabet-Titel um 0,78 Prozent nach. Sie hatten sich allerdings mit dem Markt in den vergangenen Wochen auch deutlich erholt und zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht.

Deutlich aufwärts ging es hingegen für die Papiere von Estee Lauder. Der Luxusgüterkonzern hatte die Erwartungen der Experten übertroffen und darüber hinaus seine Prognosen angehoben. Die Aktie tendierte um 11,72 Prozent fester.

In der Pharmabranche rückten Gilead in den Fokus. Die Aktie gab 3,21 Prozent ab, weil die vorgelegten Jahreszahlen des Konzerns Anleger wohl nicht überzeugten. Der Umsatz war 2018 auf 22,1 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, nachdem im Vorjahr noch 26,1 Mrd. Dollar zu Buche standen.

