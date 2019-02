Nach Dammbruch in Brasilien verhaftete Techniker auf freiem Fuß

Sao Paulo (APA/Reuters) - Die nach dem Dammbruch in Brasilien festgenommen Mitarbeiter des Minenkonzerns Vale und der Prüfungsorganisation TÜV Süd sind aus der Haft entlassen worden. Es seien keine Gründe ersichtlich, weshalb die fünf Ingenieure in Gewahrsam bleiben sollten, teilte ein brasilianisches Gericht mit. Rettungskräfte befürchten, dass bei dem verheerenden Dammbruch am 25. Jänner mehr als 300 Menschen starben.