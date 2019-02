Prager Börse setzt am Dienstag Gewinnserie fort

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA425 vom 05.02.2019 muss es im letzten Satz richtig heißen: Stock (nicht: Stoch) --------------------------------------------------------------------- ~ Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Dienstag die Serie an positiven Handelstagen fortgesetzt. Der PX stieg um weitere 0,76 Prozent auf 1.060,03 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,42 (Vortag: 0,32) Mrd. tschechischen Kronen.

Das europäische Marktumfeld zeigte sich sehr freundlich: Die Leitbörsen verzeichneten teils deutlichen Aufschlägen. Konjunkturdaten aus Tschechien lieferten durchwachsene Signale. So ist der Einzelhandelsumsatz in Tschechien im Dezember um 3,1 Prozent im Jahresabstand gewachsen. Das Umsatzwachstum mit Waren ausgenommen von Lebensmittel betrug 4,9 Prozent, wie das Tschechische Statistikamt mitteilte. Die größten Zuwächse verzeichneten demnach Online- und Versandhändler.

Die Tschechische Bankenvereinigung (CBA) rechnet unterdessen heuer mit einem weiteren Rückgang des Wirtschaftswachstums. Sie erwartet aufgrund von unsicheren Rahmenbedingungen im Jahr 2019 noch ein Wachstum von 2,6 Prozent. Im ersten Quartal werde sich die Abschwächung aufgrund voller Auftragsbücher noch nicht niederschlagen. Derzeit sei die Nachfrage unter anderem wegen erhöhter Nachfrage aus Großbritannien vor dem Brexit gut. Ab dem zweiten Jahresviertel dürfte sich die Unsicherheit jedoch zunehmend auswirken.

Bei den Einzelwerten standen an der Spitze des Prager Leitindex die Aktien der Komercni Banka, die sich um 1,09 Prozent verteuerten und die tschechische Notierung der Erste Group deren Kurs um 2,52 Prozent stieg.

Zu den schwächsten Titeln zählten die Anteilsscheine der Vienna Insurance Group (VIG) (minus 0,63 Prozent) und die Papiere des Spirituosenkonzerns Stock (minus 1,01 Prozent).

