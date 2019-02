Snowboard: Sechs ÖSV-Aktive im WM-Achtelfinale des Parallelslaloms

Park City (Utah) (APA) - Sechs ÖSV-Aktive - vier Herren und zwei Damen - haben am Dienstag bei den Snowboard-Weltmeisterschaften in Park City die Qualifikation für den Parallel-Slalom geschafft. Mit dabei in den K.o.-Duellen der besten 16 sind auch die Titelverteidiger Andreas Prommegger (6.) und Daniela Ulbing (9.).

Einen Platz im Achtelfinale haben weiters Benjamin Karl (10.), Arvid Auner (15.) und Lukas Mathies (16.) sowie Sabine Schöffmann (6.). Ausgeschieden sind Sebastian Kislinger sowie Jemima Juritz (19.) und Claudia Riegler (24.).