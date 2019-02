Snowboard: Big-Air-WM-Bewerbe wegen Schlechtwetters verschoben

Park City (Utah) (APA) - Schneefall und Windböen haben am Dienstag eine Verschiebung des Big-Air-Bewerbs der Snowboarder bei den Weltmeisterschaften in Park City (Utah) erzwungen. Ein neuer Termin für die Konkurrenz mit Clemens Millauer als einzigem Österreicher wird am Dienstag in der Mannschaftsführersitzung um 18.00 Uhr Ortszeit (Mittwoch, 02.00 Uhr MEZ) festgelegt.