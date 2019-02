Guaidó an Russland und China: Regimewechsel besser für Investoren

Caracas (APA) - Der venezolanische Parlamentspräsident und selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó hat am Dienstag an Russland und China appelliert, statt den umstrittenen Machthaber Nicolás Maduro ihn zu unterstützen. Das beste für diese beiden Geldgeber wäre ein Regimewechsel, um Stabilität in Venezuela wieder herzustellen. Nur so bekämen Russland und China ihre Investitionen wieder zurück.

„Heute kann Maduro nichts garantieren, insbesondere nichts für die Investoren, in einem Land, in dem es 2.000.000 Prozent Inflation gibt“, sagte Guaidó nach Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE vor Pressevertretern.

Bisher haben rund 40 Länder, darunter auch Österreich, Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt. Unterdessen begann der Parlamentspräsident, weiteren Druck auf Maduro auszuüben, indem er eigene Botschafter bestellen will, die noch von der Nationalversammlung gebilligt werden müssen.

Was mit den regierungstreuen Botschaftern in den betroffenen Ländern geschehen würde, ist unklar. In Wien vertritt der langjährige Vertraute und Minister des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez, Jesse Chacon, sein Land.

Zudem bemüht sich Guaidó, Hilfsgüter nach Venezuela zu bringen. Dazu müsste er aber die Grenzschützer auf seine Seite bringen. „Es liegt an euch, die Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Der Moment ist jetzt“, appellierte er an die Soldaten. Die Militärführung steht aber bisher fest hinter Maduro.

Am Dienstag kündigte Guaidó außerdem ein vom Parlament zu beschließendes Gesetz an, das den Übergang Venezuelas zur Demokratie und zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in die Wege leiten soll.