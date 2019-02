Opposition: Überweisung venezolanischer Staatsgelder gestoppt

Caracas (APA/Reuters) - Die Novo Banco in Portugal hat nach Angaben aus der venezolanischen Opposition die Überweisung von Staatsgeldern des lateinamerikanischen Landes an Banken in Uruguay verhindert.

„Ich habe die Genugtuung das venezolanische Volk zu informieren, dass dieses Transaktion gestoppt wurde, damit wird das Vermögen von allen Venezolanern geschützt“, sagte der Abgeordnete Carlos Paparoni am Dienstag im Parlament in Caracas.

Von der Regierung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó hatte am Montag gewarnt, Staatspräsident Nicolás Maduro wolle 1,2 Milliarden Dollar (1,05 Mrd. Euro) Staatsgelder außer Landes schaffen. Das Geld sei von der staatlichen Entwicklungsbank Bandes.