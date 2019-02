Ski-WM:Super-G als erste Herren-Entscheidung bei Titelkämpfen in Aare

Aare (APA) - Bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare steht am Mittwoch die erste Herren-Entscheidung auf dem Programm. Ab 12.30 Uhr werden die Medaillen im Super-G vergeben. Für Österreich gehen Olympiasieger Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt und Daniel Danklmaier an den Start.