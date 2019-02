US-Anleihen tendieren mit leichten Aufschlägen

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach einem kaum bewegten Auftakt im Handelsverlauf etwas angezogen. Offenbar halfen schwache amerikanische Konjunkturdaten den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren auf die Sprünge. Im Gegenzug gingen die Renditen ein wenig zurück.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte und rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 2932 Punkte. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 5/32 Punkte auf 103 19/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 14/32 Punkte auf 106 22/32 Punkte vor und rentierten mit 3,03 Prozent.

Die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im Jänner erneut eingetrübt, wie der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) belegte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem weniger starken Rücksetzer gerechnet. Allerdings wurde der Wert des Vormonats auch nach oben korrigiert.