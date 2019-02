New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Dienstag deutlich befestigt geschlossen. Der Dow Jones gewinnt 172,15 Einheiten oder 0,68 Prozent auf 25.411,52 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index stieg um 12,83 Punkte (plus 0,47 Prozent) auf 2.737,70 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ging um 54,55 Einheiten oder 0,74 Prozent höher auf 7.402,08 Zähler aus dem Handel.

