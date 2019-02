New York (APA) - Die New Yorker Aktienindizes sind am Dienstag einheitlich mit festerer Tendenz aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial Index stieg um 172,15 Punkte oder 0,68 Prozent auf 25.411,52 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 12,83 Punkte oder 0,47 Prozent auf 2.737,70 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 54,55 Einheiten oder 0,74 Prozent auf 7.402,08 Zähler.

Nachdem die Wall Street im Verlauf Teile ihrer Gewinne abgegeben hatten, zogen die Indizes im Schlusshandel wieder an. Politisch stand vor dem Hintergrund des schwelenden Budgetstreits und des noch nicht gelösten Handelskonflikts zwischen den USA und China die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten im Mittelpunkt. Donald Trump will dem Weißen Haus zufolge in seiner Rede neben der Grenzsicherung unter anderem Initiativen zur Verbesserung von maroder Infrastruktur und das Gesundheitssystem thematisieren.

Unterdessen waren Konjunkturdaten unterschiedlich ausgefallen. Der US-Einzelhandel erwartet auch für dieses Jahr ein kräftiges Umsatzplus. Der Branchenverband NRF sagte am Dienstag einen Anstieg von 3,8 bis 4,4 Prozent auf mehr als 3,8 Billionen Dollar voraus. 2018 war das Wachstum vorläufigen Schätzungen zufolge mit 4,6 Prozent etwas höher ausgefallen als von NRF prognostiziert.

Zuvor war hingegen bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Dienstleister in den USA im Jänner erneut eingetrübt hat. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,3 Punkte auf 56,7 Zähler, wie das Institut mitteilte.

Bei den Einzelwerten hat eine Explosion der Kosten bei der Google-Mutter Alphabet die starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2018 überschattet. Im Verlauf konnten die Alphabet-Titel allerdings Verluste abschütteln und gingen mit einem Plus von 0,83 Prozent aus dem Handel.

Deutlich aufwärts ging es für die Papiere von Estee Lauder. Der Luxusgüterkonzern hatte die Erwartungen der Experten übertroffen und darüber hinaus seine Prognosen angehoben. Die Aktie schlossen um 11,71 Prozent höher.

In der Pharmabranche rückten Gilead in den Mittelpunkt. Die Aktie verlor um 3,38 Prozent. Die vorgelegten Jahreszahlen des Konzerns dürften Anleger nicht überzeugt haben. Der Umsatz war 2018 auf 22,1 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, nachdem im Vorjahr noch 26,1 Mrd. Dollar zu Buche standen.

