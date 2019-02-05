Snowboard: WM-Ergebnisse Parallel-Slalom - Zogg, Loginow 1.

Park City (Utah) (APA) - Ergebnisse der Snowboard-WM in Park City (Utah) vom Dienstag - Parallel-Slalom (K.-o.-System ab Achtelfinale, je ein Lauf):
Damen: 1. Julie Zogg (SUI) - 2. Annamari Dantscha (UKR), beide im Finale - 3. Ramona Hofmeister (GER) - 4. Maria Walowa (RUS), beide im Kleinen Finale - 5. Selina Jörg (GER) - 6. Patricia Kummer (SUI) - 7. Sabine Schöffmann (AUT) - 8. Aleksandra Krol (POL), alle im Viertelfinale. Weiter: 10. Daniela Ulbing. Qualifikation verpasst u.a: 19. Jemima Juritz - 24. Claudia Riegler (alle AUT)
Herren: 1. Dmitrij Loginow (RUS) - 2. Roland Fischnaller (ITA), beide im Finale - 3. Stefan Baumeister (GER) - 4. Dmitrij Sarsembajew (RUS), beide im Kleinen Finale - 5. Aaron March (ITA) - 6. Andreas Prommegger - 7. Radoslaw Jankow (BUL - 8. Arvid Auner, alle im Viertelfinale. Weiter: 11. Benjamin Karl - 16. Lukas Mathies. Qualifikation verpasst: 30. Sebastian Kislinger (alle AUT)