Trump verteidigt Aufkündigung von INF-Vertrag

Washington/Moskau (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Aufkündigung des wichtigen INF-Abrüstungsvertrags für atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen durch die USA verteidigt. Die USA hätten sich an das Abkommen gehalten, das Russland wiederholt verletzt habe, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ansprache an die Nation vor dem US-Kongress in Washington.

„Vielleicht können wir einen anderen Vertrag aushandeln, China und andere hinzufügend, oder vielleicht können wir das nicht.“ Der US-Präsident fügte hinzu: „Unter meiner Regierung werden wir uns niemals dafür entschuldigen, Amerikas Interessen voranzubringen.“