Abgeordnete sangen „Happy Birthday“ für Holocaust-Überlebenden

Washington (APA/dpa) - Judah Samet hat den Holocaust überlebt und ist dem Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh knapp entgangen. Am Dienstag wurde er 81 Jahre alt - und konnte seinen Geburtstag in einer ganz besonderen Umgebung feiern. Samet war einer der Ehrengäste von US-Präsident Donald Trump bei dessen Rede zur Lage der Nation im Kongress und der Republikaner würdigte ihn in seiner Ansprache. Zahlreiche Abgeordnete und Zuhörer stimmten daraufhin „Happy Birthday“ an.

Samet überlebte als kleiner Bub das nationalsozialistische Konzentrationslager Bergen-Belsen. Im vergangenen Oktober wollte er am Gottesdienst der Tree-of-Live-Synagoge teilnehmen, verspätete sich aber um wenige Minuten. Er entging so dem Attentat eines 41-Jährigen, der in dem Gotteshaus elf Menschen tötete.