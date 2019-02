Demokratin Abrams kritisiert Trump in Rede für „Shutdown“

Atlanta/Washington (APA/dpa) - Die Demokratin Stacey Abrams hat Donald Trump in ihrer Antwort auf dessen Rede zur Lage der Nation scharf kritisiert für den teilweisen Stillstand der Regierung. Es sei eine Schande, mit dem Lebensunterhalt von Menschen politische Spiele zu spielen, sagte Abrams am Dienstagabend (Ortszeit) in Atlanta.

Wegen des Streits um die von Trump geforderte Mauer hatten in den USA über fünf Wochen lang Teile der Regierung stillgestanden. Es war der längste „Shutdown“ in der Geschichte des Landes. Mehrere hundert Regierungsmitarbeiter mussten ohne Bezahlung arbeiten oder im Zwangsurlaub ausharren.

Abrams war von den Demokraten ausgewählt worden, die Gegenrede zu Trumps Ansprache zur Lage der Nation zu halten. Die 45-Jährige gilt als aufstrebende Kraft in der Partei und hätte im vergangenen November fast Geschichte geschrieben. Sie wollte Gouverneurin in Georgia werden - und damit als erste afroamerikanische Frau in der US-Geschichte den Chefposten in einem Bundesstaat übernehmen. Sie unterlag bei dem Rennen im Herbst aber knapp ihrem republikanischen Konkurrenten, Brian Kemp.