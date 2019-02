Kunstexperte und Linzer Museumsgröße Peter Baum wird 80

Wien (APA) - Die Kunst kennt keinen Ruhestand im Fall von Peter Baum, der am Montag (11. Februar) seinen 80. Geburtstag feiert. Der ehemalige Direktor der Neuen Galerie der Stadt Linz, der seine Funktion nach 30-jähriger Tätigkeit 2004 zurücklegte, ist noch immer untrennbar mit der heimischen Kulturszene verbunden und bleibt als Ausstellungskurator und Auktionsexperte dem Titel des „Kunstexperten“ treu.

Peter Baum trägt in der Kulturszene viele Hüte - bildender Künstler, Museumsleiter, Kurator und Kunstkritiker sind nur einige der Funktionen, die der geborene Wiener in seiner rund 60-jährigen Karriere als Kunst-Allrounder innehatte. Seine größten Erfolge verzeichnete er jedoch in Linz, wo er von 1973 bis 2004 als Direktor der Neuen Galerie aktiv war und noch heute als Grandseigneur der oberösterreichischen Kulturszene gilt. Im Jahre 1977 initiierte er gemeinsam mit Helmuth Gsöllpointner das forum metall entlang der Donaulände in Linz, das großformatige Metallplastiken zeitgenössischer, international renommierter Künstler präsentiert und sich prompt zu einer Dauereinrichtung entwickelte.

Als Direktor der Neuen Galerie organisierte er rund 200 Ausstellung und konzentrierte sich konsequent auf den Ankauf von Kunstwerken des 20. Jahrhunderts. „Ankäufe sind das Herz des Museum. Dabei soll man die Zeitgenossenschaft ausnützen. Man soll nicht mit 80 Jahren Verspätung den Schiele von damals kaufen, sondern den Schiele von heute finden“, so Peter Baum gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ in einem Interview im Jänner. Dieser stets innovative Blick auf den Kulturbetrieb resultierte für Peter Baum im Jahre 2003 in der Gründung des Lentos Kunstmuseums als Nachfolgeinstitution der Neuen Galerie.

In Sachen Karriere kann Peter Baum ruhigen Gewissens die Zahlen sprechen lassen. Als Ausstellungskurator glänzt er mit Erfolgsausstellungen wie der Chagall-Schau in Linz, die rund 75.000 Besucher verzeichnete. Insgesamt organisierte er in seiner langjährigen Karriere bis zu 500 Ausstellung, war oftmaliger Biennalekommissar für Österreich und arbeitete in den Anfängen seiner Karriere für mehrere Wiener Galerien als Kurator und Leiter, darunter die Galerie auf der Stubenbastei und die Galerie Schottenring.

Laut Eigendefinition ist Baums Bemühen, in allen Belangen ein offener Gesprächspartner zu bleiben, ein Schlüssel seines Erfolges. Das bessere Argument und die daraus resultierende Einsicht sei das Entscheidende. Diese Herangehensweise mag auch im Werdegang Baums begründet sein, der nach einigen Semestern sein Jus-Studium in Wien abbrach und 1962 als 23-Jähriger seine Arbeit als Kulturjournalist für die „Oberösterreichischen Nachrichten“ aufnahm.

In der Zeit von 1962 bis 1973 war Baum als Kunstkritiker, Kulturjournalist, Ausstellungskurator und Fotograf tätig und wurde durch seine künstlerisch-fotografische Tätigkeit zu einem wichtigen Zeugen der damaligen österreichischen Kunstszene. Seine Fotografien, die hauptsächlich aus Künstlerporträts, Szene- und Reportagefotos bestehen, dokumentieren das lange Berufsleben Baums ab 1955. Die Leidenschaft zur Fotografie begleiten den Jubilar jedoch bereits seit der Volksschule, als er von seinem Vater eine Leica Kleinbildkamera zum 12. Geburtstag geschenkt bekam. Vor seiner Kamera vereinte sich die Kunstgeschichte mit Kunstgeschichten, wenn beispielsweise Arnulf Rainer mit Kriegsbemalung für die „Verbrecherkartei“ posiert, Elfriede Jelinek bei einer Lesung lässig auf einem Hocker sitzt oder sich die Haus-Rucker-Co auf einer riesigen elastischen Matte im Boxring austoben.

Eine Auswahl seiner Schwarz-Weiß-Fotografien sind beispielsweise im Untergeschoß des 21er Hauses in einer Dauerstellung zu sehen. Sie dokumentieren den bedeutsamen gesellschaftlichen und künstlerischen Umbruch der 1960er- und 1970er-Jahre in den Bereichen performative, raum- und architekturbezogene Kunst. Die Gesamtheit seines fotografischen Werks wurde 2014 in Buchform mit dem Titel „en face. Künstler und Ambiente. Photographien aus 60 Jahren“ veröffentlicht - gemeinsam mit zahlreichen Erzählungen Peter Baums zu seinen vielen Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern.

Seit seinem Ruhestand ließ Peter Baum die Kunst nicht in Ruhe, weshalb er im Jahr 2017 vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Linz ausgezeichnet wurde. Auch heute noch ist er als künstlerischer Berater des Südkärntner Museums Liaunig aktiv und engagiert sich als Experte für zeitgenössische Kunst am Auktionshaus Kinsky. „Persönlich bin ich Gott sei Dank noch einigermaßen gut zusammen“, so Baum gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“.

(B I L D A V I S O - Ein Foto von Peter Baum wurde zuletzt am 17. Dezember 2002 über den AOM verbreitet und ist dort abrufbar.)