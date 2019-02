Orchesterakademie Kärnten: Nachwuchs mit philharmonischem Stargast

Klagenfurt (APA) - Seit einigen Jahren gibt es in Kärnten eine Orchesterakademie, die musikalischen Nachwuchstalenten eine professionelle Ausbildung als Orchestermusiker ermöglicht. Ende April bekommen die Jugendlichen einen großen Auftritt - samt philharmonischem Stargast: In zwei Konzerten musiziert man mit dem Soloflötisten der Wiener Philharmoniker, Walter Auer.

Der Bestand der Orchesterakademie ist durch einen Fünfjahresvertrag mit dem Land für die nächsten Jahre gesichert. Sie entstand in Kooperation von Musikverein Kärnten und dem Konservatorium Klagenfurt, das schon bald zur Musikuniversität geadelt werden soll. Die künstlerisch-pädagogische Leitung liegt bei Konzerthausdirektor Peter Töplitzer und dem Vorstandsmitglied des Musikvereins Christian Liebhauser-Karl, im Brotberuf Strafrichter am Landesgericht Klagenfurt. Unterabteilungsleiter Gernot Ogris vom Land ist für die Finanzen zuständig.

Die Akademie kooperiert mit den Musikschulen des Landes, „wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen den Musikschulen und dem Konservatorium“, so Liebhauser-Karl im APA-Gespräch. Man unterhält zwei stehende Orchester mit je 75 Mitgliedern, eines für Kärnten West und eines für Kärnten Ost. Die Jugendlichen üben auch in den Musikschulen ihre Orchesternoten, damit kommen sie bereits gut vorbereitet zu den Proben.

Aus den beiden Jugendsymphonieorchestern wird in Zusammenarbeit mit der Accademia Musicale di Schio, einer Stadt in Venetien, dann das Alpen-Adria-Jugendsymphonieorchester gebildet. „Für die diesjährigen Konzerte in Klagenfurt und Schio haben wir den Flötisten Walter Auer gewinnen können, der mit den Jugendlichen gemeinsam spielen wird“, erzählt Liebhauser-Karl.

Auer ist gebürtiger Villacher, er studierte am Konservatorium in Klagenfurt und am Mozarteum in Salzburg. Seit 2003 ist er Orchestermitglied im Orchester der Wiener Staatsoper, dem Verein der Wiener Philharmoniker trat er 2006 bei. Mit dem Jugendorchester wird er ein Flötenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart spielen, auf dem Programm stehen außerdem die slawischen Tänze von Antonin Dvorak. Das Konzert in Klagenfurt findet am 29. April im Konzerthaus statt, tags darauf folgt der Auftritt in Schio.