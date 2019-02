US-General: Afghanische Regierung in Taliban-Gespräche einbeziehen

Washington/Kabul (APA/AFP) - Der US-General Joseph Votel hat davor gewarnt, bei Friedensgesprächen mit den radikalislamischen Taliban die afghanische Regierung zu übergehen. Die Regierung in Kabul müsse in die Verhandlungen einbezogen werden, sagte der Befehlshaber des US-Zentralkommandos am Dienstag vor US-Parlamentariern.

Nötig sei letztlich eine Verständigung zwischen den Taliban und afghanischen Regierungsvertretern. „Nur sie selbst werden die Schlüsselfragen des Konflikts lösen können“, sagte der General.

Vertreter der USA und der Taliban hatten im Jänner in Katar direkt verhandelt. Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad teilte danach mit, es gebe „bedeutende Fortschritte“. US-Präsident Donald Trump sagte am Abend in seiner Rede vor dem Kongress, die Gespräche mit den Taliban seien „konstruktiv“. Er wisse zwar nicht, ob sie zu einem Ergebnis führen werden, „aber nach zwei Jahrzehnten des Kriegs sollten wir zumindest versuchen, Frieden zu schaffen“.

General Votel sagte, die Gespräche seines Landes mit den Taliban seien in einem „sehr, sehr frühen Stadium“. Der Sondergesandte Khalilzad versuche, einen Verhandlungsrahmen zu schaffen, „der sicherlich auch die afghanische Regierung mit einbezieht“.