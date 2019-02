Ölpreise vor US-Lagerdaten kaum verändert

Singapur (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 62,00 US-Dollar (54,28 Euro). Das waren 2 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 53,70 Dollar.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Anstieg der Lagerbestände an Rohöl ausgeht. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Lagerbestände in der vergangenen Woche um knapp zwei Millionen Barrel gestiegen sind. Es wäre der dritte Anstieg der Ölreserven in Folge. Steigende Lagerbestände deuten auf ein höheres Angebot oder eine schwächere Nachfrage hin, was die Ölpreise in der Regel belastet.