Buschfeuer zerstörte Häuser in Neuseeland

Wellington (APA/dpa) - Bei einem großen Buschfeuer in Neuseeland sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Häuser zerstört worden. Das Feuer wütete im Umkreis von etwa 20 Kilometern rund um die Stadt Nelson auf der Südinsel des Pazifikstaats, wie die Behörden mitteilten. Mehrere hundert Menschen mussten ihre Unterkünfte verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Berichten niemand.

Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar, weil die Rettungskräfte wegen des Feuers vielerorts nicht durchkamen. Vermutet wird, dass der Brand infolge der verhältnismäßig hohen Temperaturen ausbrach, die in Neuseeland gerade herrschen. In dem Pazifikstaat auf der anderen Seite der Welt ist derzeit Sommer.

Mit mehr als 50.000 Bewohnern ist Nelson die drittgrößte Stadt der Südinsel Neuseelands. Augenzeugen berichteten, dass größere Mengen Asche auf die Stadt niedergingen.