Lenker bei Pkw-Frontalzusammenstoß in NÖ lebensgefährlich verletzt

Rohrendorf (APA) - Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Rohrendorf (Bezirk Krems-Land) ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein 28 Jahre alter Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

Ein 51-Jähriger Lenker war mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, berichtete die Exekutive. Er und ein 15 Jahre alter Insasse des vom 28-Jährigen gelenkten Pkw wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Die S5 war für rund zwei Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.