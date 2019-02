Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit schwächerer Tendenz erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Nach der unerwarteten Börsenrally am Vortag dürften die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch eine Verschnaufpause einlegen. Der Future auf den Leitindex für die Eurozone tendierte eine halbe Stunde vor Handelsstart mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 3.203 Punkten. Der F-DAX als Indikator für den Frankfurter Leitindex signalisierte ein Minus von 0,16 Prozent auf 11.338 Punkte.

In London ließ der FTSE-100 ebenfalls eine etwas schwächere Eröffnung auf 7.102,50 Einheiten (minus 0,13 Prozent) erwarten. Am Vortag hatten die europäischen Börsen mit Gewinnen von teils weit mehr als einem Prozent geschlossen.

Die nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch von US-Präsidenten Donald Trump gehaltene Rede zur Lage der Nation dürfte - ähnlich wie in Asien - die Börsen aber kaum bewegen, sagten Beobachter. Allenfalls könnte es für den Automobilsektor eine gewisse Erleichterung bedeuten, dass „Trump keine Aussagen zu Importzöllen gemacht hat“, sagte Analyst Edward Moya vom Broker Oanda.

Ein weiterer Impulsgeber für den Autosektor könnte zudem von Daimlers Geschäftsbericht und Zukunftsaussagen ausgehen. Der Auto- und Lkw-Bauer meldete einen Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahr und rechnet auch 2019 mit einer schwachen Profitabilität im Pkw-Kerngeschäft. Zudem kappte er die Dividende. Auf der Handelsplattform Tradegate zeigte sich die Aktie bereits etwas schwächer.

Zudem legte aus dem DAX auch die Munich Re Zahlen vor, was vorbörslich für ein kleines Plus sorgte. Trotz hoher Großschäden im abgelaufenen Jahr erzielte der weltgrößte Rückversicherer einen überraschend hohen Milliardengewinn. Damit traf die vom Vorstand ausgegebene Zielspanne ungefähr in der Mitte und schnitt zugleich besser ab, als Analysten erwartet hatten. Die Dividende soll zudem auf 9,25 Euro steigen, was ebenfalls positiv überraschte.

