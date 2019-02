Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund fünf Punkte unter dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.017,08) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.985 und 3.050 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.006,00 Punkten aus.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet. Nach den recht klaren Vortagesgewinnen könnten die europäischen Indizes zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen, hieß es von einem Marktbeobachter. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen überwiegend positiv aus.

Datenseitig stehen am Vormittag aktuelle Daten aus Deutschland im Blickpunkt. So hat der Auftragseingang in der deutsche Industrie im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich ist er um 1,6 Prozent gesunken. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einen leichten Anstieg gerechnet. In den USA könnte heute die Handelsbilanz des Monats November von Interesse sein.

Unter den heimischen Einzelwerten sollten die Titel von Raiffeisen sowie von der OMV nach Zahlenvorlage in den Fokus rücken. Der Öl- und Gaskonzern OMV hat 2018 seinen Periodenüberschuss auf 1,993 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,33 auf 4,40. Die Dividende soll von 1,50 Euro auf 1,75 Euro angehoben werden.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Konzerngewinn 2018 um 13,8 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro angehoben. Das wird sich auch in einer von 62 auf 93 Cent je Aktie erhöhten Dividende für die Aktionäre niederschlagen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,73 Prozent höher bei 3.017,08 Punkten geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen notierten deutlich fester. Der ATX wurde vor allem von den Bankaktien Erste Group (plus 2,29 Prozent auf 31,71 Euro) und Raiffeisen Bank International (RBI) (plus 1,04 Prozent auf 23,39 Euro) gestützt. Die Titel der BAWAG stiegen etwas moderater um 0,48 Prozent auf 37,32 Euro.

Unternehmensnachrichten kamen von der Strabag. Der Baukonzern teilte mit, im Rahmen eines Konsortiums einen Teilabschnitt der tschechischen Autobahn D35 zu errichten. Der gesamte Auftragswert liegt bei umgerechnet rund 132 Mio. Euro. Die Aktie beendete den Handelstag um 1,16 Prozent höher bei 30,60 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ Erste Group +2,29% 31,71 Euro Andritz +1,64% 43,48 Euro Strabag +1,16% 30,60 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ AT&S -2,86% 17,00 Euro Palfinger -2,72% 25,05 Euro Semperit -2,31% 13,52 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA076 2019-02-06/08:44