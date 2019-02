Baukonzern Salini baut Autobahnstrecke in Tschechien

Rom (APA) - Italiens größte Baugesellschaft Salini Impregilo hat den Auftrag für den Bau einer Autobahnstrecke im Süden der Tschechischen Republik unweit der österreichischen Grenze erhalten. Dabei handelt es sich um einen Auftrag im Wert von 225 Millionen Euro, teilte der an der Mailänder Börse notierte Konzern in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

Mit dem slowakischen Partner Doprastav wird Salini Impregilo das zweite Los eines Teils der Autobahn D3 bauen, unweit der österreichischen Grenze. Vorgesehen ist der Bau einer 12,5 Kilometer langen Strecke. Die Bauarbeiten werden über vier Jahre dauern. Geplant ist auch der Bau einer 780 Meter langen Brücke über den Fluss Maltsch.

Mit dem neuen Auftrag konsolidiert Salini Impregilo seine Position in Osteuropa. Der Baukonzern ist bereits in der Slowakei und in Polen aktiv.

Im August hatte das Unternehmen bereits einen Auftrag im Wert von 250 Millionen Euro für die Planung und den Bau eines Teils der Autobahn S7 erhalten.