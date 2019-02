Tennis: Naomi Osaka sagte für Doha wegen Rückenverletzung ab

Doha (APA/Reuters) - Naomi Osaka hat wegen einer nicht näher definierten Rückenverletzung ihre Teilnahme an den Katar Open (ab Montag) in Doha abgesagt. Die neue Nummer eins der Tennis-Damen hätte erstmals seit ihrem Triumph bei den Australian Open antreten sollen. Die 21-jährige Japanerin hatte auch in der Vergangenheit schon mit Rückenproblemen zu kämpfen.