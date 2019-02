Basketball: Westbrook verlängerte Triple-Double-Serie auf sieben

Tulsa (Oklahoma) (APA/Reuters/dpa) - Oklahoma City Thunder hat am Dienstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Orlando Magic einen 132:122-Sieg gefeiert. Dabei verlängerte Topstar Russell Westbrook mit 16 Punkten, 16 Assists und 15 Rebounds seine „Triple-Double-Serie“ (zweistellige Werte in drei Kategorien) auf sieben.

Er egalisierte die längste Serie seiner Karriere. Westbrook fehlen nur noch zwei weitere, um mit dem NBA-Rekord von Legende Wilt Chamberlain gleichzuziehen.

Superstar LeBron James kassierte mit seinen Los Angeles Lakers eine heftige Niederlage. Die Kalifornier unterlagen bei den Indiana Pacers mit 94:136. James war in seinem zweiten Spiel nach einer Leistenverletzung noch nicht wieder in Topform und kam auf 18 Punkte. Für den 34-Jährigen war es nach ESPN-Angaben die höchste Niederlage seiner Profikarriere in einem Spiel, an dem er beteiligt war.

Mit seinen 18 Punkten überbot er als erst fünfter NBA-Spieler die 32.000-Punkte-Marke, doch das hat James wohl kaum getröstet.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 115:117, Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 96:103, Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 136:94, New York Knicks - Detroit Pistons 92:105, Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 108:106, Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 132:122, Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 107:119, Portland Trail Blazers - Miami Heat 108:118