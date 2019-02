Europas Leitbörsen zur Eröffnung leichter

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen tendierten am Mittwoch im frühen Handel schwächer. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit minus 0,36 Prozent oder 11,69 Punkte bei 3.203,35 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,39 Prozent oder 44,50 Zähler auf 11.323,48 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,28 Prozent oder 20,20 Einheiten auf 7.157,17 Punkte.

Der Auftragseingang in der deutsche Industrie hat im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sei er um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistischen Bundesamt am Mittwoch mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einen leichten Anstieg des Auftragseingangs um 0,3 Prozent gerechnet. Aus Europa werden heute keine weiteren relevanten Konjunkturdaten mehr erwartet. Aus den USA folgt am Nachmittag noch die Handelsbilanz.

Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr seine Dividende gekappt. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr mit 3,25 Euro je Papier 40 Cent weniger Ausschüttung erhalten als im Vorjahr, wie der DAX-Konzern mitteilte. Weil der Zollstreit zwischen den USA und China auf die Gewinne drückte und unter anderem Dieselrückrufe, das früher verwendete Kältemittel R134a und die Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchsstandards WLTP belasteten, war der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um 29 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro eingebrochen. Dabei kletterte der Umsatz um 2 Prozent auf 167,4 Milliarden Euro. Mit einem Abschlag von knapp zwei Prozent fielen die Daimler-Papiere im frühen Handel ans untere Ende des Leitindex für die Eurozone.

Die französische Großbank BNP Paribas (minus 2,90 Prozent) verschärft nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr ihren Sparkurs. Ab dem Jahr 2020 sollen die jährlichen Kosten des Instituts um 3,3 Milliarden Euro sinken. Das sind 600 Millionen mehr als bisher geplant. Dennoch wird das Management bei seinem Renditeziel für 2020 bescheidener. Die Eigenkapitalrendite dürfte 9,5 Prozent erreichen, hieß es. Hier hatte das Management zunächst 10 Prozent angepeilt.

Der niederländische Branchenkollege ING hat hingegen im vierten Quartal Einnahmen und Gewinn gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von steigenden Zinserträgen sowie höheren Einnahmen aus Provisionen und Gebühren. So stiegen die Einnahmen im Quartal insgesamt um 3 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verblieben knapp 1,3 Milliarden Euro und damit ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die ING-Aktie setzte sich mit einem Aufschlag von 4,34 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50.

Die EU-Wettbewerbshüter werden die geplante Bahn-Fusion von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom am Mittwoch untersagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus informierten Kreisen. Das Großprojekt eines „Airbus für die Schiene“ sei damit gescheitert. Die Anteilsscheine von Siemens tendierten um 0,62 Prozent tiefer.

